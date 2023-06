Indian Navy Agniveer Recruitment 2023: अग्निवीर SSR-MR भर्ती के लिए 19 जून तक कर सकते हैं अप्लाई, ये रहा लिंक

Indian Navy Agniveer Recruitment 2023: भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीर योजना के तहत एसएसआर एवं एमआर के अंतर्गत भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गयी थी जिसे 19 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे उम्मीदवार जो इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं और तय तिथियों में आवेदन नहीं कर सके थे वे अब कल यानी 19 जून 2023 सायं 4 बजे तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर उपलब्ध हैं जहां से तय समय में एप्लीकेशन प्रॉसेस पूर्ण कर लें।

इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 2023 एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लिंक

Agniveer Recruitment 2023: कैसे करें आवेदन

इंडियन नेवी SSR/MR 02/2023 Vacancy में आवेदन करने के लिए यहां सिंपल स्टेप्स दी गयी हैं। आप इनको फॉलो कर आसानी से आवेदन पत्र भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको Click Here To Apply For Agniveer - 02/23 Batch का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब एक नए पेज पर आपको भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है। अब आपको पहले जिसके लिए (SSR या MR) आवेदन करना है उस पर क्लिक करें। अब आपको पहले रजिस्टर लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण कर लेना है। इसके बाद अब लॉग-इन करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

आवेदन शुल्क

आवेदन पत्र भरने के साथ आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है, बिना आवेदन शुल्क के भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म निरस्त हो जाएंगे। आवेदन शुल्क 550 रुपये तय किया गया है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून 2023 निर्धारित की गयी है।

Indian Navy Agniveer Recruitment 2023: कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का सबसे पहले अविवाहित होना अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से संबंधित विषयों में बारहवीं उत्तीर्ण किया हो। अभ्यर्थी का 1 नवंबर 2002 से पहले एवं 30 अप्रैल 2006 के बाद न हुआ हो। योग्यता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देख लें।

