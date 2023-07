Army Recruitment: एनसीसी 55th स्पेशल एंट्री 2023 के लिए शुरू हुए आवेदन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

Indian Army 55 NCC Special Entry 2023 इंडियन आर्मी की ओर से एसएससी 55th स्पेशल एंट्री बैच अप्रैल 2024 के लिए भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अविवाहित महिला एवं पुरुष उम्मीदवार 3 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

Army Recruitment 2023: इंडियन आर्मी में अविवाहित पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए निकली भर्ती।

Army Recruitment 2023: इंडियन आर्मी की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) 55th स्पेशल एंट्री 2023 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध हैं। पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म निर्धारित अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 तक भर सकते हैं। भर्ती में भाग लेने से पहले उम्मीदवार योग्यता एवं मापदंड की अच्छे से जांच कर लें उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में भाग लें। इंडियन आर्मी 55th एनसीसी स्पेशल एंट्री भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक Indian Army 55 NCC Special Entry: क्या है योग्यता इस भर्ती में महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी का अविवाहित होना अनिवार्य है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण किया हो और इसके साथ ही NCC का C सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 के अनुसार न्यूनतम 19 वर्ष एवं अधिकतम 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। Indian Army 55 NCC Special Entry 2023: कैसे कर सकते हैं आवेदन? आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Officers Entry Apply / Login का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।

अब एक नए पेज पर आपको पहले Registration लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है।

पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवार लॉग इन के माध्यम से आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी सही-सही भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें। Indian Army 55 NCC Special Entry 2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

