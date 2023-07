Agniveer Bharti 2023: इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर स्कीम के तहत निकली भर्ती, नोटिफिकेशन यहां से करें डाउनलोड

Indian Airforce Agniveer Bharti 2023 इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर स्कीम बैच 1/2024 के लिए भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 27 जुलाई 2023 से लेकर 17 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

Agniveer Bharti 2023: इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के तहत निकली भर्ती।

Agniveer Bharti 2023: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गयी है। यह भर्ती बैच 1/2024 के लिए निकाली गयी है। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार इस अग्निवीर इनटेक 1/2024 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई 2023 से शुरू की जाएगी जो 17 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी इन निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में भाग लेने से पहले उम्मीदवार निर्धारित पात्रता एवं मापदंड अवश्य जांच लें। Indian Airforce Agniveer Bharti 2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। Indian Airforce Agniveer Bharti 2023: क्या है योग्यता? भारतीय वायु सेना अग्निवीर भर्ती 2023 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने गणित, भौतिकी, अंग्रेजी विषयों के साथ 12वीं या संबंधित क्षेत्र में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित विषयों के साथ 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 27 जून 2023 से पहले एवं 27 दिसंबर 2006 के बाद न हुआ हो। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ लें। शारीरिक योग्यता अभ्यर्थी की न्यूनतम हाइट 152.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। Indian Airforce Agniveer Recruitment 2023: एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपको आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई 2023 से इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर भर सकेंगे। आवेदन पत्र भरने के साथ ही आपको निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा तभी आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 250 रुपये तय किया गया है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे।

