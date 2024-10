IISER Bhopal Recruitment 2024: नॉन-टीचिंग स्टाॅफ के पदों पर निकली भर्ती, 11 नवंबर तक करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर उसमे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार ही अप्लाई कर लें क्योंकि अगर आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी पकड़ में आती है तो फिर आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्ट्टीयूट ऑफ साइंसेज एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) ने नॉन-टीचिंग स्टॉफ के पदों पर भर्ती निकली है। इसके मुताबिक, कुल 31 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 नवंबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके साथ ही निर्धारित शुल्क जमा करने पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा।

IISER Bhopal Recruitment 2024:इन तिथियों का रखें ध्यान

नॉन-टीचिंग के पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरुआत होने की तिथि- 18 अक्टूबर 2024नॉन-टीचिंग के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि- 11 नवंबर 2024

नॉन-टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट- iiserb.ac.in IISER Bhopal Recruitment 2024: ये देनी होगी फीस संस्थान की ओर से जारी सूचना के अनुसार, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल/इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्पोटर्स ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। IISER Bhopal Recruitment 2024: ये मांगी है आयु सीमा जारी सूचना के मुताबिक, डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 50 साल मांगी गई है। डिप्टी लाइब्रेरियन के पद पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की आयु 50 साल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 50 साल मांगी गई है। इसके अलावा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की एज लिमिट 40 साल और स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके अनुसार ही अप्लाई कर लें। How to apply IISER Bhopal Non Teaching Recruitment 2024: नॉन-टीचिंग स्टॉफ पदों पर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन नॉन-टीचिंग स्टॉफ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले उम्मीदवारों को इंडियन इंस्ट्टीयूट ऑफ साइंसेज एजुकेशन एंड रिसर्च की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होमपेज पर संबंधित रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने अप्लाई लिंक खुलकर आ जाएंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारुप फॉर्म में आवेदन पत्र भरे जाएंगे। फीस का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को क्रास चेक कर लें। इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।