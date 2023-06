IDBI Recruitment 2023: आईडीबीआई बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 20 जून तक कर सकते हैं आवेदन

IDBI Recruitment 2023: इंडस्ट्रियल डेपलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती निकाली गयी है। यह भर्ती कुल 136 पदों के लिए निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए आईडीबीआई बैंक की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जून 2023 निर्धारित की गयी है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर भर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां दिए गए आवेदन पत्र के डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

IDBI Recruitment 2023: भर्ती विवरण

यह भर्ती स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कुल 136 पदों को भरने के लिए निकाली गयी है जिसमें से मैनेजर के 84, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 46 एवं डिप्टी जनरल मैनेजर के 6 पदों को भरा जाएगा।

IDBI SCO Recruitment 2023: इन स्टेप्स से कर सकते हैं आवेदन

अगर आप इस भर्ती में भाग लेने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरना होगा। आप आवेदन पत्र यहां दी गयी स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.idbibank.in पर जाना होगा। यहां आपको करियर के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको करेंट ओपनिंग के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको भर्ती से संबंधित लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप Click here for New Registration पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉग-इन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें। प्रिंटआउट निकालने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है।

आवेदन शुल्क

आवेदन पत्र भरने के साथ एप्लीकेशन फीस जमा करना अनिवार्य है। सामान्य कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये एवं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा।