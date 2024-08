IBPS PO SO 2024: राष्ट्रीय बैंकों में 5351 प्रॉबेशनरी और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय बैंक में सरकारी नौकरी के इच्छुक और IBPS PO / SO भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। देश भर के भाग ले रहे सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय बैंकों में प्रॉबेशनरी ऑफिसर (PO) / मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) तथा स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के हजारों पदों पर भर्ती के लिए ‘इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन’ (IBPS) द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं (IBPS PO SO Exam 2024) क्रमश: CRP PO/MT XIV और CRP SPL-XIV में सम्मिलित होने के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी बृहस्पतिवार, 1 अगस्त से शुरू हो गई है।

दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए IBPS ने कुल 5351 रिक्तियों के साथ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। हर साल आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के क्रम में इस बार CRP PO/MT XIV परीक्षा के लिए 4455 रिक्तियां तथा CRP SPL-XIV के लिए 896 रिक्तियां विज्ञापित की गई हैं। दोनों ही परीक्षाओं के माध्यम से जिन बैंकों में PO/MT या SO के पदों पर भर्ती की जानी हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: