HPSC PGT Recruitment 2023: हरियाणा में पीजीटी शिक्षकों के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें अप्लाई

HPSC PGT Recruitment 2023 हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से पीजीटी के 4476 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे कल यानी 18 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने से पहले एचपीएससी की ओर से तय की गयी योग्यता अवश्य जांच लें।

HPSC PGT Recruitment 2023: हरियाणा पीजीटी भर्ती के लिए यहां से कर सकते हैं अप्लाई।

Your browser does not support the audio element.

HPSC PGT Recruitment 2023: हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की ओर से पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षकों (PGT) के पदों पर भर्ती निकाली गयी है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2023 निर्धारित है। ऐसे अभ्यर्थी जो इस भर्ती के लिए योग्य हैं और इसमें भाग लेना चाहते हैं वे तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। उम्मीदवार आवेदन पत्र एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एचपीएससी की ओर से पीजीटी भर्ती कुल 4476 रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है। HPSC PGT Online Form: ऐसे कर सकते हैं आवेदन एचपीएससी पीजीटी भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको पहले आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।

यहां दिए New Registration लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें।

अब Login के लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करें।

तय किया गया आवेदन शुल्क जमा करें और अंत में पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग एवं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के साथ 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा सामान्य (महिला), अन्य राज्य (महिला), एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम एवं ईडब्ल्यूएस को 250 रुपये फीस जमा करनी होगी। पीएच/पीडब्ल्यूडी (एचआर) कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। एचपीएससी पीजीटी भर्ती 2023 एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लिंक HPSC PGT Recruitment 2023: एचपीएससी पीजीटी भर्ती के लिए योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार ने HTET लेवल-3 की परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो। अभ्यर्थी ने हिंदी या संस्कृत विषय मैट्रिक, बारहवीं, बीए या एमए में एक विषय के रूप में पढ़ा हो। इसके अलावा अभ्यर्थी 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।

Edited By: Amit Yadav