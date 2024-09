Exim Bank Recruitment 2024: एग्जिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 18 सितंबर से होंगे शुरू

Exim Bank MT Recruitment 2024 में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का सीए या एमबीए/ फाइनेंस में पीजीडीसीए (MBA/ PGDCA with Finance- Or CA) उत्तीर्ण किया हो। जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस

इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको Click here for New Registration पर क्लिक करना होगा और मांगी गई सभी डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है। अब आपको अन्य डिटेल, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।