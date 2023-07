EMRS Vacancy 2023: हॉस्टल वॉर्डेन और TGT के 6329 पदों पर निकली भर्ती, यहां से डाउनलोड करें नोटिफिकेशन

EMRS Recruitment 2023 राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से देशभर के एकलव्य स्कूलों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) वॉर्डेन (महिला एवं पुरुष) के 6329 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे 18 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी आप इस आर्टिकल से प्राप्त कर सकते हैं।

EMRS Vacancy 2023: एकलव्य स्कूल्स में टीजीटी एवं हॉस्टल वॉर्डेन के पदों पर निकली बंपर भर्ती।

EMRS Vacancy 2023: देशभर के एकलव्य स्कूलों में बंपर भर्ती निकली है। सरकारी नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती के के लिए ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2023 का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। आवेदन पत्र EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर उपलब्ध हैं। EMRS Recruitment 2023: भर्ती विवरण यह भर्ती ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), हॉस्टल वॉर्डेन (मेल) और हॉस्टल वॉर्डेन (फीमेल) के 6329 पदों पर निकाली गयी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के लिए भर्ती कुल 5660 पदों, हॉस्टल वॉर्डेन (मेल) के 335 पद और हॉस्टल वॉर्डेन (फीमेल) के 334 पदों पर की जाएगी। EMRS Recruitment 2023 की आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। EMRS STAFF SELECTION EXAM (ESSE)-2023: इन स्टेप्स से करें आवेदन इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको भर्ती का लिंक दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आगे बढ़े। अब नए पेज पर आपको आवेदन से संबंधित लिंक दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं हैं। आवेदन शुल्क आवेदन पत्र भरने के साथ आपको आवेदन शुल्क भरना अनिवार्य है, बिना आवेदन शुल्क के भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म अपूर्ण माने जाएंगे और ऐसे आवेदन स्वतः ही रिजेक्ट हो जायेंगे। टीजीटी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये और वॉर्डेन के पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये जमा करना होगा।

Edited By: Amit Yadav