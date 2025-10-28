एकलव्य स्कूलों में 7267 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग सहित अन्य पोस्ट के लिए तुरंत करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग के 7267 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 28 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे तुरंत ही ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

