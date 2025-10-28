Language
    एकलव्य स्कूलों में 7267 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग सहित अन्य पोस्ट के लिए तुरंत करें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 28 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    EMRS Recruitment 2025 के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, आज है लास्ट डेट।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग के 7267 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 28 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे तुरंत ही ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ बीएड/ बैचलर डिग्री/ बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग/ बीकॉम/ 10th/ 12th आदि किया हो। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु पदानुसार 30/ 35/ 40/50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 23 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पदानुसार विस्तृत योग्यता चेक करने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

    किन पदों के लिए होगी भर्ती

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 7267 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पद के अनुसार भर्ती की डिटेल नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं।

    प्रिंसिपल 225 पद
    पीजीटी 1460 पद
    टीजीटी 3962 पद
    फीमेल स्टाफ नर्स 550 पद
    हॉस्टल वार्डन 635 पद
    अकाउंटेंट 61 पद
    जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट (JSA) 228 पद
    लैब अटेंडेंट 146 पद

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • ईएमआरएस भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर पॉप-अप में आपको सभी पदों से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
    • इसके बाद नए पेज पर New Registration लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
    • पंजीकरण होने के बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर सकता हैं।
    • इसके बाद सिग्नेचर, फोटो आदि अपलोड करें।
    • अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।
    • इसके बाद सबमिट किये हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
    EMRS Recruitment

    आवेदन पत्र भरने के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी जो प्रिंसिपल पदों के लिए आवेदन करेंगे उनको 2500 रुपये, पीजीटी, टीजीटी पदों पर आवेदन के लिए 2000 और नॉन टीचिंग पोस्ट पर आवेदन करने पर 1500 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सभी पद के लिए एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा।

