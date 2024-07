डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, 26 जुलाई तक ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। लॉ क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। पानीपत जिला अदालत (District Court, Panipat) की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन प्रॉसेस पूर्ण कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र नोटिफिकेशन के साथ ऑफिशियल वेबसाइट panipat.dcourts.gov.in पर उपलब्ध है। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार एक बार पात्रता की जांच अवश्य कर लें।

कैसे भरें फॉर्म

अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में जाकर Advertisement for filling up 09 vacant posts of Stenographer Grade-III on adhoc basis लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लें। अब अभ्यर्थी इसे पूर्ण जानकारी के साथ भरकर निर्धारित अंतिम तिथि 26 जुलाई 2024 तक "डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज, ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जीटी रोड, पानीपत" के पते पर बाई हैंड या पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

District Court Panipat Recruitment 2024 एप्लीकेशन फॉर्म एवं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।