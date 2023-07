CBI Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें आवेदन

Central Bank of India Recruitment 2023 सेंट्रल बैंक में मैनेजर स्केल 2 (मेनस्ट्रीम) के 1000 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। सीबीआई भर्ती 2023 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है।

CBI Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक में मैनेजर के 1 हजार पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई।

CBI Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) की ओर से मैनेजर स्केल 2 (मेनस्ट्रीम) के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र सीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 तय की गयी है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। Central Bank of India Recruitment 2023: भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों ने CAIIB भी उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थी की आयु 31 मई 2023 के अनुसार 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। CBI Recruitment 2023 Apply Online: कैसे कर सकते हैं आवेदन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती 2023 में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। अब आपको इस भर्ती से संबंधित लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब एक नयी वेबसाइट ibpsonline.ibps.in/cbimmjun23 ओपन होगी। इस वेबसाइट पर पहले Click here for New Registration पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इसके बाद लॉग इन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ उम्मीदवारों को आवेदन फीस जमा करना अनिवार्य है, बिना फीस के भरे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे और ऐसे आवेदन पत्र स्वतः जाएंगे। आवेदन फीस वर्गानुसार अलग-अलग निर्धारित की गयी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी एवं महिला वर्ग के लिए आवेदन फीस: 175 रुपये के साथ GST

अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस: 850 रुपये के साथ GST

