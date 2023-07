BTSC Pharmacist Recruitment 2023: बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फार्मासिस्ट के पदों पर निकाली भर्ती, पढ़ें डिटेल

BTSC Pharmacist Recruitment 2023 इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम 37 वर्ष (सामान्य) होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में छूट दी गई है। इसकी जांच करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक सूचना की जांच करनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स पोर्टल पर विजिट करें।

BTSC Pharmacist Recruitment 2023: बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है।

एजुकेशन डेस्क। BTSC Pharmacist Recruitment 2023: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Service Commission,BTSC) ने फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत, कुल 1539 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 जुलाई, 2023 तक या उससे पहले तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई, 2023 थी, लेकिन अब BTSC ने आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन चेक करना होगा। BTSC Pharmacist Recruitment 2023: ये हैं अहम तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 06 जुलाई, 2023 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 21 जुलाई, 2023 आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक BTSC Pharmacist Recruitment 2023: ये मांगी है शैक्षणिक योग्यता जारी अधिसूचना के मुताबिक, इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट/10+2 (विज्ञान) उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। BTSC Pharmacist Recruitment 2023: ये मांगी है आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम 37 वर्ष (सामान्य) होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में छूट दी गई है। इसकी जांच करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक सूचना की जांच करनी चाहिए। BTSC Pharmacist Recruitment 2023: बीटीएससी फार्मासिस्ट भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन सबसे पहले उम्मीदवार धिकारिक वेबसाइट–bssc.bih.nic.in पर जाएं। इसके बाद, अब होमपेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब आवेदन पत्र पर अपना व्यक्तिगत विवरण भरें, यह सुनिश्चित करते हुए कि दी गई सभी जानकारी सटीक है। एक बार अपना विवरण भरने के बाद, फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद, निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करें। अब एक बार जब आप उपरोक्त चरण पूरे कर लें तो यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन पत्र की समीक्षा करें कि प्रदान किए गए सभी विवरण सही हैं। इसके बाद भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।

