BSSC Sports Trainer Recruitment 2025: स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर आवेदन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य डिटेल्स

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के कुल 379 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार बिहार में बतौर स्पोर्ट्स ट्रेनर के रूप में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार पात्रता मानदंडों की जांच करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो।

उम्मीदवारों के पास खेल विधा में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी अंतराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य महिला उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। पद संबंधित विवरण सामान्य वर्ग- 152 पद

एससी- 61 पद

एसटी- 04 पद

अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 68 पद

पिछड़ा वर्ग- 45 पद

पिछड़े वर्गों की महिला-11 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 38 पद