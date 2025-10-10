Language
    BSSC Sports Trainer Recruitment 2025: स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर आवेदन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य डिटेल्स

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    बीएसएससी की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के कुल  379 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन 09 नवंबर तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के कुल 379 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार बिहार में बतौर स्पोर्ट्स ट्रेनर के रूप में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार पात्रता मानदंडों की जांच करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। 
    • उम्मीदवारों के पास खेल विधा में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी अंतराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य महिला उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    पद संबंधित विवरण

    सामान्य वर्ग- 152 पद
    एससी- 61 पद
    एसटी- 04 पद
    अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 68 पद
    पिछड़ा वर्ग- 45 पद
    पिछड़े वर्गों की महिला-11 पद
    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 38 पद

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 150 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान और खेल विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 50 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा।

    एप्लीकेशन फीस

    स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करनी होगी।

