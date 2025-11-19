BSSC CGL Vacancy 2025: रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक, इन स्टेप्स के जल्द कर लें अप्लाई
बिहार BSSC CGL 2025 में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे 21 नवंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास आवेदन करने के लिए केवल दो दिन का समय है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। बता दें, उम्मीदवार BSSC CGL 2025 के लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता
बिहार BSSC CGL 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय से कुल 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाएंगे। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी।
ऐसे करें खुद अप्लाई
बिहार BSSC CGL 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमेपज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज कर लें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
