BSSC 2nd Inter Level Vacancy 2025: बिहार 2nd इंटर लेवल भर्ती के 23 हजार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (BSSC 2nd Inter Level recruitment 2025) के जरिये 23175 पदों पर भर्ती की जानी है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 15 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें, कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

12वीं पास युवा भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई बिहार द्वितीय इंटर लेवल भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से इंटरमीडिएट/ 12th उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।