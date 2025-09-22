BSF Head Constable Vacancy 2025: बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई, कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट
बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल (RO-RM) भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 23 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और बीएसएफ में शामिल होना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में सरकारी नौकरी पाकर देश की सेवा करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर एवं रेडियो मैकेनिक पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए लास्ट डेट कल यानी 23 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम स ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर तुरंत ही फॉर्म भर लें। कल के बाद आवेदन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
आवेदन के लिए पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स विषयों के साथ इंटरमीडिएट/ 12th कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो या उम्मीदवार ने मैट्रिक/ 10th के साथ संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।
इसके अलावा आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार- अनरिजर्व की 25 वर्ष, ओबीसी की 28 वर्ष और एससी, एसटी की 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमनुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 23 सितंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक यहां दिया जा रहा है-
- बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर Current Recruitment Openings में जाकर भर्ती से संबंधित अप्लाई हियर लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई डिटेल दर्ज करके पहले पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन पत्र को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
- BSF Head Constable Recruitment 2025 Application Link
- नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को फीस के रुपये में 100 रुपये के साथ 59 रुपये CSC+ टैक्स के रूप में जमा करना होगा। एससी, एसटी, फीमेल अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 1121 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से Head Constable (Radio Operator) के लिए 910 पद और Head Constable (Radio Mechanic) के लिए 211 पद आरक्षित हैं।
