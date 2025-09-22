BSF Head Constable Vacancy 2025: बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई, कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल (RO-RM) भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 23 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और बीएसएफ में शामिल होना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में सरकारी नौकरी पाकर देश की सेवा करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर एवं रेडियो मैकेनिक पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए लास्ट डेट कल यानी 23 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम स ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर तुरंत ही फॉर्म भर लें। कल के बाद आवेदन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

आवेदन के लिए पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स विषयों के साथ इंटरमीडिएट/ 12th कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो या उम्मीदवार ने मैट्रिक/ 10th के साथ संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

इसके अलावा आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार- अनरिजर्व की 25 वर्ष, ओबीसी की 28 वर्ष और एससी, एसटी की 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमनुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 23 सितंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।