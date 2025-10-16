Language
    BSF Constable GD Recruitment 2025: बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी पदों पर आवेदन स्टार्ट, 4 नवंबर तक फॉर्म भरने का रहेगा मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत जीडी कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं।

    BSF Constable GD Recruitment 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार बीएसएफ में शामिल होना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 4 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    कौन ले सकता है भर्ती में भाग

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कैंडिडेट ने संबंधित स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    इस भर्ती में आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Current Recruitment Openings में जाकर भर्ती से संबंधित अप्लाई हियर लिंक पर क्लिक करें।
    • मांगी गई डिटेल दर्ज करके पहले पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन पत्र को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
    BSF Constable GD Recruitment

    एप्लीकेशन फीस

    बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी पदों पर आवेदन के साथ ही जनरल एवं ओबीसी वर्ग को 159 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी/ एसटी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।

    चयन प्रक्रिया

    इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) के लिए आमंत्रित किया जायेगा। सभी चरणों के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

