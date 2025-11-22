पंजाब में महिलाओं को 1100 रुपये की गारंटी की मांग, भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में सीएम आवास घेराव पर पुलिस से धक्का-मुककी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1100 देने की आम आदमी पार्टी सरकार की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया।

महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए रवाना हुईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें लगभग 200 मीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक लिया।

पुलिस की ओर से रोके जाने पर प्रदर्शन तेज हो गया और कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली।

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने कई बसें मौके पर खड़ी कर दीं, ताकि जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की जा सके। वहीं, प्रदर्शनकारियों को जबरन आगे बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछार वाला वाहन भी तैनात किया गया है।