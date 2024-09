BIS Recruitment 2024: भारतीय मानक ब्यूरो में स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती का एलान, 30 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट: 128 पद

जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट: 78 पद

स्टेनोग्राफर: 19 पद

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO): 43 पद

टेक्निकल असिस्टेंट (Laboratory): 27 पद

सीनियर टेक्नीशियन: 18 पद

टेक्नीशियन (Electrician/Wireman): 1 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर (Administration & Finance): 1 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर (Marketing & Consumer Affairs): 1 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी: 1 पद

पर्सनल असिस्टेंट: 27 पद

असिस्टेंट (Computer Aided Design): 1 पद

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है। अब आपको नए पोर्टल पर Click here for New Registration पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है। इसके बाद उम्मीदवारों को अन्य डिटेल भरकर हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना है। अंत में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

BIS Recruitment 2024 Application Form Link