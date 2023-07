Bihar SSC Steno Exam 2023 Date: बिहार स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित, जानें कब होगी परीक्षा

Bihar SSC Stenographer Recruitment 2023 बीएसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा की तिथि घोषित हो गयी है। बिहार स्टेनोग्राफर एग्जाम का आयोजन 30 जुलाई 2023 को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदन किया है उनके एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन जारी कर दिए जायेंगे।

Bihar SSC Steno Exam 2023 Date: 30 जुलाई को होगा बिहार स्टेनोग्राफर एग्जाम का आयोजन।

Bihar SSC Steno Exam 2023 Date: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बिहार स्टेनोग्राफर/इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए एग्जाम तिथि की घोषणा कर दी है। बीएसएससी की ओर से एग्जाम तिथि 30 जुलाई 2023 तय की गयी है। नोटिफिकेशन में प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा एक पाली में संपन्न कराई जायेगी। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जारी किये जाएंगे। बिहार एसएससी स्टेनो एग्जाम 2023 से जुड़ी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। Bihar SSC Steno Exam 2023: भर्ती विवरण यह भर्ती स्टेनोग्राफर एवं इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर पदों के लिए निकाली गयी है। भर्ती कुल 232 पदों के लिए होनी है जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए 225 पद एवं इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के लिए 7 पद निर्धारित हैं। कैटेगरी के अनुसार पदों की बात की जाये तो अनारक्षित वर्ग के लिए 37 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, बीसी के लिए 40, ईबीसी के लिए 66, एससी के लिए 64 एवं एसटी के लिए 4 पद आरक्षित हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई से 19 जून 2023 तक की गयी थी। Bihar SSC Stenographer Recruitment 2023: जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 के लिए परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई को होना है जिसके लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पूर्व जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वेबसाइट पर मांगी गयी जानकारी दर्ज करके अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए जब भी उम्मीदवार एग्जाम देने सेंटर पर जाएं तो प्रवेश पत्र की एक प्रति और एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं, बिना एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

