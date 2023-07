Bihar Prohibition Constable Result 2023 Out: CSBC ने घोषित किया मद्य निषेध सिपाही भर्ती का रिजल्ट

Bihar Prohibition Constable Result 2023 केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) की ओर से मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

CSBC Prohibition Constable Result 2023: बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित।

CSBC Prohibition Constable Result 2023 Out: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) की ओर से मद्य निषेध सिपाही के 689 पदों के लिए आयोजित हुई परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर घोषित किया गया है जहां से आप अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं। आपको बता दें कि परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में घोषित किया गया है। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर इस पीडीएफ में दर्ज हैं वे भर्ती के अगले चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए क्वालीफाई कर गए हैं। CSBC Prohibition Constable Result 2023 डायरेक्ट लिंक

ऑफिशियल वेबसाइट- www.csbc.bih.nic.in Bihar Prohibition Constable Result 2023: ऐसे प्राप्त करें रिजल्ट बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती 2023 लिखित परीक्षा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर Prohibition Dept. के लिंक पर क्लिक करना है।

अब एक नए पेज पर आपको Results: Written Examination Results for PET for the post of Prohibition Constable, Excise & Registration का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।

अब स्क्रीन पर पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं।

जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर इस लिस्ट में दर्ज है वे PET के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे। Bihar Prohibition Constable Result 2023: पदों के अनुसार पांच गुना अभ्यर्थियों का PET के लिए किया गया चयन बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती कुल 689 पदों के लिए निकाली गयी है। इस भर्ती में 365215 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से लिखित परीक्षा में 269370 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। इसमें से पदों के अनुपात के अनुसार 5 गुणा उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चयनित किया गया है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार कुल 3445 अभ्यर्थियों के अगले चरण के लिए चयनित किया गया है।

