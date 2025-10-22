BEL Recruitment 2025: ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करने का सपना हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपके लिए ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 21 अक्टूबर से शुरू हो गई है। अब उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर निर्धारित की गई है। साथ ही ट्रेनी इंजीनियर के कुल 47 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 01 अक्टूबर, 2025 के अनुसार 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।