    BEL Recruitment 2025: ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीटेक, बीई, बीएससी, एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए।

    BEL Recruitment 2025: यहां करें आवेदन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करने का सपना हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपके लिए ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 21 अक्टूबर से शुरू हो गई है। अब उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर निर्धारित की गई है। साथ ही ट्रेनी इंजीनियर के कुल 47 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 01 अक्टूबर, 2025 के अनुसार 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    इतनी मिलेगी सैलरी

    ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 30,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्टॉनिक्स और कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग आदि विषय में बीटेक, बीई, बीएससी, एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए।

    जरूरी दस्तावेज

    ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एसएसएलसी/एसएससी/आईएससी/ कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र, बीटेक, बीई, बीएससी, एमई या एमटेक का प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।

    कैसे करें खुद अप्लाई

    • ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • दस्तावेज अपलोड करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

