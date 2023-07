BECIL Recruitment 2023: बीईसीआईएल में फील्ड असिस्टेंट 250 पदों पर हो रही भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई

BECIL Recruitment 2023 बीईसीआईएल की ओर से फील्ड असिस्टेंट के 250 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट www.becil.com पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

BECIL Recruitment 2023: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में 250 पदों पर निकली भर्ती।

BECIL Recruitment 2023: ग्रेजुएट उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (BECIL) की ओर से 250 रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गयी है। यह भर्ती फील्ड असिस्टेंट के पदों पर होनी है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं उनको बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 तय की गयी है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में आवेदन करके इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। BECIL Field Assistant Recruitment 2023: स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई बीईसीआईएल फील्ड असिस्टेंट भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूर्ण किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थी की कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सबके साथ ही अभ्यर्थी दिल्ली एनसीआर का निवासी हो हो, हिंदी भाषा पर पकड़ के साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बीईसीआईएल फील्ड असिस्टेंट भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक BECIL Recruitment 2023 Online Form: एप्लीकेशन प्रॉसेस के मुख्य बिंदु इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले www.becil.com पर जाना है। इसके बाद आपको ‘Careers Section’ पर क्लिक करना होगा। अब आपको ‘Registration Form (Online)’ पर क्लिक करना है। इसके बाद अभ्यर्थी मांगी गयी जानकारी दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आवेदन पत्र भरने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करें। अंत में आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, महिला उम्मीदवार, एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 885 रुपये जमा करने होंगे। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 531 रुपये तय की गयी है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। BECIL Recruitment 2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

