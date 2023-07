Bank of Maharashtra Recruitment: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई

Bank of Maharashtra Recruitment 2023 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। यह भर्ती ऑफिसर स्केल 2 एवं 3 के लिए हो रही है। भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस शुरू की जा चुकी है जो 25 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

Bank of Maharashtra Recruitment: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 पदों पर हो रही भर्ती।

Your browser does not support the audio element.

Bank of Maharashtra Recruitment 2023: बैंक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल-2 एवं 3 के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर भरा जा सकता है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 400 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी निर्धारित की गयी पात्रता एवं मानदंड अच्छे से जांच लें उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। Bank Recruitment: क्या है योग्यता बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों ने किसी भी स्ट्रीम से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण किया हो। एससी, एसटी, ओबीसी एवं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों ने स्नातक 55 प्रतिशत अंकों के साथ पास किया हो। अथवा उम्मीदवारों ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे सीए/ सीएमए/ सीएफए किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थियों को निर्धारित वर्षों तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। ऑफिसर स्केल-2 के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष एवं ऑफिसर स्केल-3 के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित है। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देख लें। Bank of Maharashtra Recruitment 2023: आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर 25 जुलाई 2023 तक भरा जा सकता है। जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनको फॉर्म भरने के साथ ही निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा तभी आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगरी के लिए 1180 रुपये एवं एससी, एसटी पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 118 रुपये तय किया गया है।

Edited By: Amit Yadav