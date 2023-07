BoM SO Recruitment 2023: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 ऑफिसर्स भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू, ये रहा अप्लाई लिंक

Bank of Maharashtra (BoM) SO Recruitment 2023 बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिसर के 400 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी वीरवार 13 जुलाई से शुरू कर दी है। बैंक द्वारा बुधवार 12 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक 300 स्केल 2 ऑफिसर और 100 स्केल 3 ऑफिसर समेत कुल 400 पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवार अपना आवेदन 25 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं।

Bank of Maharashtra (BoM) SO Recruitment 2023: आवेदन के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, bankofmaharashtra.in पर विजिट करें।

Bank of Maharashtra (BoM) SO Recruitment 2023: बैंक ऑफ महाराष्ट एसओ भर्ती की तैयारी में जुटे और बैंक में सरकारी नौकरी के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिसर के 400 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी वीरवार, 13 जुलाई से शुरू कर दी है। बैंक के मानव संसाधन विभाग द्वारा बुधवार, 12 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना के मुताबिक ऑफिसर स्केल 2 में 300 पदों और ऑफिसर स्केल 3 में 100 पदों समेत कुल 400 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 13 से 25 जुलाई तक किए जा सकते हैं। BoM SO Recruitment 2023: ऐसे करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स की भर्ती के लिए आवेदन ऐसे में जो उम्मीदवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर (स्केल 2 और 3) भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, bankofmaharashtra.in पर विजिट करना होगा और फिर करियर सेक्शन में जाना होगा। इस पेज पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से उम्मीदवार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सम्बन्धित अप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं, जहां उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉग-इन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 1180 रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सिर्फ शुल्क सिर्फ 118 रुपये ही है। BoM SO भर्ती 2023 अधिसूचना PDF डाउनलोड लिंक

BoM SO भर्ती 2023 आवेदन लिंक BoM SO Recruitment 2023: आवेदन से पहले जानें योग्यता बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार ऑफिसर स्केल 2 और 3 पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों के लिए अंकों का कट-ऑफ 55 फीसदी ही है। सीए, सीएफए या सीएमए उत्तीर्ण उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के पास स्केल 2 के लिए कम से कम 3 वर्ष और स्केल 3 के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव भी आवश्यक है।

Edited By: Rishi Sonwal