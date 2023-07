Assam Rifles Recruitment 2023: असम राइफल्स में स्पोर्ट्स कोटा के तहत हो रही रैली भर्ती, पढ़ें भर्ती डिटेल

Assam Rifles Recruitment 2023 असम राइफल्स की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत 81 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 30 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

Assam Rifles Recruitment 2023: असम राइफल्स की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत राइफलमैन/ राइफल वूमेन के पदों पर रैली भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 81 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो असम राइफल्स में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं वे इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2023 निर्धारित है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार भर्ती के लिए तय की गयी योग्यता अवश्य जांच लें। असम राइफल्स भर्ती 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक कौन कर सकता है आवेदन इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसका साथ ही उम्मीदवारों ने अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन/ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट/ नेशनल स्पोर्ट्स स्कूल के लिए गेम्स खेले हों। इसके अलावा नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में नेशनल अवॉर्ड प्राप्त किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी) के लिए ऊपरी आयु 33 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र भरने के साथ ही आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अनारक्षित एवं ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है। एससी, एसटी एवं महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। कैसे होगा चयन इस भर्ती में चयन रैली भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। रैली भर्ती का आयोजन 7 अगस्त 2023 से शुरू होगा। यहीं पर उम्मीदवारों को पीईटी, पीएफटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सभी प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

