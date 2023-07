Army TES 50: सेना के तकनीकी कोर में लेफ्टिनेंट बनने का JEE Main कैंडिडेट्स हेतु आखिरी मौका, कल तक करें अप्लाई

Army TES 50 Application आर्मी के टेक्निकल कोर में लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती दिलाने वाली टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंतर्गत उम्मीदवारों को जेएनयू से इंजीनियरिंग डिग्री 4 वर्ष की कुल ट्रेनिंग के दौरान दिलाई जाती है। भारतीय सेना द्वारा टीईसी 50 के लिए 90 वेकेंसी निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस साल की जेईई मेन 2023 परीक्षा दी है वे आवेदन कर सकते हैं।

Army TES 50: आवेदन के लिए सेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल, joinindianarmy.nic.in पर विजिट करें।

Your browser does not support the audio element.

Army TES 50 Application: यदि आप राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित देश की सबसे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा - जेईई मेन 2023 में सम्मिलित हुए हैं और सेना के तकनीकी कोर में अधिकारी रैंक पर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। भारतीय थल सेना के टेक्निकल एंट्री स्कीम के 50वें संस्करण (TES 50) के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आर्मी के टेक्निकल कोर में लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती दिलाने वाली इस स्कीम के अंतर्गत उम्मीदवारों को जेएनयू से इंजीनियरिंग डिग्री 4 वर्ष की कुल ट्रेनिंग के दौरान दिलाई जाती है। भारतीय सेना द्वारा टीईसी 50 के लिए 90 वेकेंसी निकाली गई है। आर्मी टीईएस 50 के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया कल यानी शुक्रवार, 7 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस साल की जेईई मेन 2023 परीक्षा दी है, वे आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवारों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2004 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। Army TES 50: कहां और कैसे करें आवेदन? आर्मी टीईएस 50 के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन के लिए भारतीय सेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल, joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना होगा और फिर ऑफिसर्स एंट्री सेक्शन में जाना होगा। यहां से ऑनलाइन आवेदन पेज पर जाना होगा और फिर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद पंजीकृत विवरणों से लॉग-इन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के दौरान किसी प्रकार का शुल्क नहीं भरना है। आर्मी TES 50 अधिसूचना PDF डाउनलोड लिंक

आर्मी TES 50 आवेदन लिंक Army TES 50: ऐसे होगा सेलेक्शन उम्मीदवारों से प्राप्त अप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) के द्वारा प्रयागराज, भोपाल, बेंगलूरू या जालंधर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए भर्ती अधिसूचना देखें।

Edited By: Rishi Sonwal