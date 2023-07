Apprentice 2023: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स में अप्रेंटिसशिप का मौका, 10वीं, ITI उत्तीर्ण युवा कर सकते हैं अप्लाई

Apprentice 2023 मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में 466 ट्रेड अप्रेंटिसशिप पदों के लिए भर्ती निकाली गयी है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी। जो उम्मीदवार 8वीं/ 10वीं/ आईटीआई उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। भर्ती में चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

Apprentice 2023: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में 466 पदों पर निकली भर्ती।

Your browser does not support the audio element.

Apprentice 2023: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस के 466 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन चाहते हैं वे 26 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स की ऑफिशियल वेबसाइट mazagondock.in पर उपलब्ध हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार निर्धारित की गयी योग्यता एवं मापदंड अच्छे से चेक कर लें उसके बाद ही भर्ती के लिए आवेदन करें। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें। Mazagon Dock Shipbuilders Ltd Trade Apprentice 2023: योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने पदों के अनुसार 8वीं/ 10वीं/ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थी की आयु पदानुसार 14 से 18 वर्ष, 15 से 19 वर्ष एवं 16 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। योग्यता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। कैसे करें आवेदन इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस 5 जुलाई से शुरू हो चुकी है जो 26 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अप्रेंटिसशिप से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आप नया अकाउंट क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन कर लें और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आवेदन पत्र भरने के साथ आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। एससी/ एसटी/ दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। Apprentice 2023: सिलेक्शन प्रॉसेस इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को तीन चरणों से होकर गुजरना होगा। पहले चरण में ऑनलाइन एग्जामिनेशन (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) का आयोजन किया जायेगा। ऑनलाइन एग्जाम में 75 सवाल विषय से संबंधित एवं 25 सवाल अंग्रेजी विषय से पूछे जाएंगे। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अंत में तीसरे चरण के लिए अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा।

Edited By: Amit Yadav