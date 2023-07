AFCAT 02/2023 भारतीय वायु सेना की ओर से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2/2023 के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा नोटिफिकेशन जारी कर कर दी गयी है। एफकैट 2023 का आयोजन 25 26 और 27 अगस्त को किया जायेगा। परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जायेगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

