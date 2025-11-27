कौन होते हैं BLO? क्या करते हैं काम, बीएलओ बनने के लिए क्या है पात्रता, चेक करें पूरी डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के विभिन्न राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) हो रहा है। इस प्रक्रिया के लिए BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को काम पर लगाया गया है। देशभर में वर्तमान समय में बीएलओ पर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यह कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है और बीएलओ बनने के लिए क्या पात्रता है। अगर नहीं, तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं।

कौन होते हैं BLO? BLO का फुल फॉर्म “Booth Level Officer” होता है और हिंदी में इसे “बूथ स्तर अधिकारी” के नाम से जाना जाता है। BLO स्थानीय सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी होता है जिसे चुनाव आयोग मतदाता सूची (voter list) से जुड़े कामों के लिए नियुक्त करता है। बीएलओ जिस क्षेत्र का निवासी होता है उसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है।

BLO क्या करते हैं काम बीएलओ का मुख्य काम चुनाव आयोग की वोटर से जुड़ा होता है। बीएलओ जिस क्षेत्र का होता है उसके अंतर्गत नए वोट बनवाने, वोटों को जोड़ना या मृत व्यक्तियों के वोटों को हटाने का काम करते हैं। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, वोटर आईडी कार्ड वितरण और संबंधित फॉर्म (जैसे फॉर्म‑6, 7, 8) की प्रक्रिया में लोगों की मदद करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है।

इसके अलावा जब उस क्षेत्र में मतदान होता है तो वोटिंग से कुछ दिन पहले सभी मतदाताओं को उनके घर तक मतदाता पर्ची पहुंचाने का काम भी बीएलओ ही करते हैं।