Uttarakhand Board Result 2023: उत्तराखंड बोर्ड अगले सप्ताह जारी कर सकता है रिजल्ट, चेक करें संभावित डेट

एजुकेशन डेस्क। Uttarakhand Board Result 2023: उत्तराखंड बोर्ड दसवीं और बारहवीं परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूके बोर्ड के नतीजे अगले हफ्ते तक घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि, यूबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करने की कोई डेट और टाइम बोर्ड की ओर से कोई सूचना नहीं जारी की गई है। छात्र-छात्राएं अपनी मार्कशीट ऑनलाइन ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। नतीजे की जांच करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का यूज करना होगा।

Uttarakhand 10th, 12th Result Dates: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए इतने परीक्षार्थी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 1 लाख 32 हजार से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, जबकि 12वीं में करीब 1 लाख 27 हजार छात्रों ने परीक्षा दी थी। वहीं, यूके बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित की गई थीं। नतीजे जांचने के लिए स्टूडेंट्स की सहूलिय के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके परिणाम देख सकते हैं।

How to Check the UK Board 10th, 12th Result 2023: उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

आधिकारिक वेबसाइट uaresults.nic.in और ubse.uk.gov.in पर जाएं। इसके बाद, होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अब रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद बोर्ड का परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अब डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट लें।

UK Board 10th, 12th Result 2023: उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट SMS से भी चेक कर सकते हैं



सबसे पहले स्टूडेंट्स को एसएमएस एप्लीकेशन पर जाना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को मैसेज बॉक्स पर UK10{स्पेस}रोल नंबर और कक्षा 12 के परिणाम के लिए UT12{स्पेस}रोल नंबर टाइप करके 5676750 पर भेजना होगा। इसके बाद आपके नतीजे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगे।