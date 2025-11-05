UPSSSC: यूपीएसएसएससी ने विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया जारी, यहां चेक करें डेट्स

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से पेंटर, सर्वेयर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और लेदर गुड्स मेकर पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी पद के अनुसार डेट्स की जानकारी यहां से चेक कर सकते है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चयनित उम्मीदवारों की संख्या आपको बता दें कि यूपीएसएसएससी की ओर से पेंटर (सामान्य) पद के लिए 75, सर्वेयर पद के लिए 18, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 77, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी पद के लिए 92 और लेदर गुड्स मेकर के लिए 4 उम्मीदवारों को इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।