UPSSSC: यूपीएसएसएससी ने विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया जारी, यहां चेक करें डेट्स
यूपीएसएसएससी द्वारा विभिन्न पदों के इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट साझा कर दी गई है। इसके साथ ही आयोग की ओर से इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कुल 35 रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार 18 से 21 नवंबर तक लिए जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से पेंटर, सर्वेयर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और लेदर गुड्स मेकर पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी पद के अनुसार डेट्स की जानकारी यहां से चेक कर सकते है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं।
चयनित उम्मीदवारों की संख्या
आपको बता दें कि यूपीएसएसएससी की ओर से पेंटर (सामान्य) पद के लिए 75, सर्वेयर पद के लिए 18, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 77, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी पद के लिए 92 और लेदर गुड्स मेकर के लिए 4 उम्मीदवारों को इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
कब होंगे इंटरव्यू
यूपीएसएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरव्यू 18 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक लिए जायेंगे। इंटरव्यू दो शिफ्ट में लिए जायेंगे। पद के अनुसार इंटरव्यू डेट्स की डिटेल निम्नलिखित है-
|पद का नाम
|इंटरव्यू की डेट
|पेंटर (सामान्य)
|18 नवंबर 2025 (Both Shift)
|सर्वेयर
|18 नवंबर 2025 (2nd Shift)
|मैकेनिक ट्रैक्टर
|19 नवंबर 2025 (Both Shift)
|मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
|19 नवंबर 2025 (2nd Shift)
|सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
|20 नवंबर 2025 (Both Shift)
|लेदर गुड्स मेकर
|21 नवंबर 2025 (1st Shift)
चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट कैसे करें चेक
यूपीएसएसएससी की ओर से सभी पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। अभ्यर्थी लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर नोटिस बोर्ड में जाकर संबंधित भर्ती की लिस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद उम्मीदवार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं।
