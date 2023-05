जॉब के साथ करना चाहते हैं UPSC परीक्षा की तैयारी, IAS अफसर दिव्या मित्तल के ये टिप्स आएंगे काम

एजुकेशन डेस्क। UPSC: अक्सर लोग जॉब के साथ-साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें पढ़ाई के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए एक IAS ऑफिसर के टिप्स लेकर आए हैं, जिन्होंने देश की कई मुश्किल परीक्षाओं को पास किया है। इस अफसर का नाम है, दिव्या मित्तल। दिव्या ने जेईई परीक्षा पास करके आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था। इसके बाद फिर कैट परीक्षा में सफल होकर आईआईएम बैंगलोर से एमबीए किया। वहीं, साल 2012 परीक्षा में दिव्या मित्तल ने यूपीएससी सीएसई 68वीं रैंक हासिल की थी। फिलहाल, वे मिर्जापुर में जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यरत हैं। दिव्या ने जॉब के साथ UPSC CSE की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं। आइए डालते हैं उन पर एक नजर।

टाइम मैनेजमेंट करना सीखें

नौकरी के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को सलाह देते हुए आईएएस ऑफिसर दिव्या मित्तल ने कहा कि, ऐसे लोगों को टाइम मैनेज करने की जरूरत है। अभ्यर्थी सुबह जल्दी उठाकर पढ़ाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कैंडिडेट्स सुबह 5 बजे उठ सकते हैं तो वे ऑफिस जाने के पहले तक का समय पढ़ाई को दे सकते हैं। आईएएस दिव्या मित्तल के अनुसार, उम्मीदवारों को हर दिन कम से 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा, वीकेंड पर स्टडी के घंटे और बढ़ा सकते हैं।

Many people have asked me how to prepare for UPSC Civil Services Exam along with job. Here are my tips on it:

A thread 🧵