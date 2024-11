UP Police Constable Result 2024: इसी महीने जारी होगा उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम, चेक करें डेट

उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त में दो चरणों में हुआ था। सभी दिन परीक्षा दो पालियों में कंडक्ट कराई गई थी। इसके तहत सुबह की पाली सुबह 1000 बजे से दोपहर 1200 बजे तक और दोपहर की पाली दोपहर 300 बजे से शाम 500 बजे तक हुई थी। इसके बाद परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की रिलीज की गई थी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है। राज्य में 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा के लिए फाइनल आंसर-की हाल ही में जारी होने के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि यूपीपीआरपीबी की ओर से जल्द ही नतीजो का एलान भी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम रिजल्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, सटीक डेट की जांच करने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल uppbpb.gov.in पर नजर बनाएं रखें।

UP Police Constable Exam Result 2024: दो चरणों में हुई थी यूपी पुलिस काॅन्स्टेबल लिखित परीक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) की ओर से पुलिस काॅन्स्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया गया था। इसके अनुसार, पहला चरण 23, 24 और 25 अगस्त को हुआ था, जबकि दूसरा चरण 30 और 31 अगस्त, 2024 को कंडक्ट कराया गया था। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1,174 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर-की रिलीज की गई थी। इस उत्तरकुंजी पर अभ्यर्थियों से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। प्राप्त ऑब्जेक्शन पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर-की जारी की गई है। UP Police Constable Final Answer Key 2024: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर-की पहले ही हो चुकी है रिलीज

60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर-की पहले जारी हो चुकी है। यह उत्तरकुंजी आधिकारिक वेबसाइट UPPRPB https://uppbpb.gov.in/ पर जारी की जा चुकी है। इसी उत्तरकुंजी के आधार पर अब नतीजो का एलान किया जाएगा। UP Police Constable Final Answer Key 2024: फिजिकल टेस्ट में होना होगा शामिल

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परिणामों की घोषणा के बाद चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस राउंड के बारे में डिटेल्स जानकारी अभ्यर्थियों को देने के लिए एक डिटेल्स में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।How to check UP Police Constable Result 2024: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा परिणाम की जांच करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। अब होमपेज पर, 'यूपी पुलिस सिपाही रिजल्ट 2024' वाले लिंक को ढूंढें और क्लिक करें (यह परिणाम जारी होने के बाद उपलब्ध होगा)। एक नया पेज खुलेगा।आवश्यक लॉगिन जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें। आपका 'यूपी पुलिस सिपाही रिजल्ट 2024' स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर लें