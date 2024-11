UP Police Constable Result 2024: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम पर बड़ी अपडेट, इस दिन जारी होंगे नतीजे

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 11 सितंबर 2024 को कॉन्स्टेबल परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की रिलीज की गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी। इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद 2 नवंबर 2024 को फाइनल आंसर-की रिलीज की गई थी। अब उम्मीदवारों को नतीजो का इंतजार है जो कि जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। 60 हजार से अधिक कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा के नतीजो का एलान अब जल्द ही होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह कल यानी कि 21 नवंबर, 2024 को भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इसके बाद नतीजो का एलान किया जाएगा, जो कि कल संभव हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नतीजे तैयार हो चुके हैं। हालांकि, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि जाती है कि वे पोर्टल पर uppbpb.gov.in लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए विजिट करते रहें। UP Police Constable Exam Result 2024 Date: चयनित अभ्यर्थियों को देना होगा फिजिकल टेस्ट

कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किमी की दौड़ लगानी होगी। How to check UP Police Constable Exam Result 2024: यूपी पुलिस काॅन्स्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम ऐसे कर पाएंगे चेक



यूपी पुलिस काॅन्स्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा। अब होम पेज पर उपलब्ध यूपी पुलिस सिपाही रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा और उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। सबमिट पर क्लिक करें और परिणाम प्रदर्शित होगा। परिणाम जांचें और पेज डाउनलोड करें।आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें। UP Police Constable Result Date 2024: फाइनल आंसर-की हो चुकी है रिलीज