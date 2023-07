UP Police: तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स, किसी भी वक्त जारी हो सकता है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन

UP Police Bharti 2023 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संसथान से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं इन पदों के लिए UPPRPB की ओर से उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 22 साल के बीच हो सकती है। हालांकि आयु सीमा से जुड़ी सटीक जानकारी तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मालूम चल पाएगी।

UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

एजुकेशन डेस्क। UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 52000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में अब कुछ समय ही बचा है। पहले उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार 15 जुलाई, 2023 तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके अनुसार, अब आधिकारिक सूचना किसी भी वक्त जारी हो सकती है। इसलिए अब इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को तैयार कर लें। भर्ती के लिए आवेदन करते वक्त इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में पहले से ही एक फोल्डर बनाकर सेव करके रख सकते हैं, जिससे अब फॉर्म भरें तो कोई दिक्कत न हो। वहीं, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इसकी जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई लिस्ट को पढ़ सकते है। UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत हाईस्कूल और इंटर की मार्कशीट दसवीं का प्रमाणपत्र जाति प्रमाण पत्र पहचान प्रमाण पत्र लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ये चाहिए योग्यता यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संसथान से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं, इन पदों के लिए UPPRPB की ओर से उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 22 साल के बीच हो सकती है। हालांकि, आयु सीमा से जुड़ी सटीक जानकारी तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मालूम चल पाएगी। बता दें कि यूपी पुलिस ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में जानकारी दी थी। UP Police ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 2469 सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों, 52699 कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों, 2430 रेडियो संवर्ग, 545 लिपिक संवर्ग, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर/ प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है।

