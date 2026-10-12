UP Board Time Table 2027: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल घोषित, 5 से 24 फरवरी तक होंगे एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (UPMSP) की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। UP Board 10th 12th Time Table 2027 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 5 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2027 तक करवाया जायेगा।

विधानसभा चुनाव के चलते केवल 20 दिनों में होंगी परीक्षाएं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन केवल 20 दिनों में करवाया जायेगा। पूरा टाइम टेबल करें चेक UP Board Time Table 2027 PDF परीक्षा के लिए शिफ्ट एवं टाइमिंग यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित करवाई जाती हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएगी।