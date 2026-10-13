UP Board Class 10 Date Sheet 2027: यूपी बोर्ड हाई स्कूल टाइम टेबल, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (UPMSP) की ओर से वर्ष 2027 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के अनुसार हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं (UP Board Time Table 2027 Class 10) का आयोजन 5 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2027 तक करवाया जायेगा। इस बार परीक्षाएं रिकॉर्ड केवल 20 दिन में आयोजित हो रही हैं।

UP Board Time Table 2027: किस डेट में किस सब्जेक्ट की होगी परीक्षा, देखें एग्जाम डेट यूपी बोर्ड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए जानना जरूरी है कि किस डेट और किस शिफ्ट में किस विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इसी को देखते हुए यहां पर शिफ्ट, डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल दिया जा रहा है। इसके साथ ही नीचे टाइम टेबल का पीडीएफ (UP Board 10th Time Table 2027 PDF) भी दिया जा रहा है। आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board 10th Date Sheet 2027 परीक्षा की तिथि पहली शिफ्ट/विषय/टाइम-8:30 से 11:45 दूसरी पाली/सब्जेक्ट/टाइम-अपरान्ह 2 से 05:15 05 फरवरी 2027 हिंदी, प्रारंभिक हिंदी - 08 फरवरी 2027 सामाजिक विज्ञान 09 फरवरी 2027 एनसीसी/NCC मानव विज्ञान 10 फरवरी 2027 अंग्रेजी इलेक्ट्रीशियन, हेल्थकेयर, आटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर, सुरक्षा, आई०टी० / आई०टी०ई०एस०, मोबाइल रिपेयर, आपदा प्रबन्धन, रिटेल ट्रेडिंग (खुदरा व्यापार) 12 फरवरी 2027 गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये) गृह विज्ञान (बालकों के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है) - 13 फरवरी 2027 गणित - 15 फरवरी 2027 संस्कृत - 16 फरवरी 2027 गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, आसामी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली - 17 फरवरी 2027 विज्ञान संगीत वादन 18 फरवरी 2027 कंप्यूटर सिलाई 19 फरवरी 2027 वाणिज्य - 20 फरवरी 2027 उर्दू - 22 फरवरी 2027 चित्रकला, रंजनकला - 23 फरवरी 2027 संगीत गायन पाली, अरबी, फारसी 24 फरवरी 2027 कृषि - UP Board Time Table 2027 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। UP Board Exam Date 2027: एग्जाम के लिए टाइमिंग यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली पाली की परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।