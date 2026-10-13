UP Board Class 12 Date Sheet 2027: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट टाइम टेबल, किस दिन होगी किस विषय की परीक्षा; चेक कर लें पूरी डेटशीट
UPMSP की ओर से यूपी बोर्ड 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 5 से 24 फरवरी 2027 तक करवाया ...और पढ़ें
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यूपी इंटर क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 5 से 24 फरवरी तक होंगी आयोजित।
प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी 2027 में होंगी आयोजित।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2027 में भाग लेने जा रहे छात्र-छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (UPMSP) द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जारी की गई डेटशीट के अनुसार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं (UP Board Time Table 2027 Class 12) का आयोजन 5 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2027 तक केवल 20 दिनों के अंदर करवाया जायेगा।
UP Board Time Table 2027: किस दिन होगी किस विषय की परीक्षा, डेट और शिफ्ट के अनुसार चेक कर लें शेड्यूल
यूपी बोर्ड 12th क्लास 2027 की परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्र नीचे टेबल से जान सकते हैं कि किस तिथि में किस विषय की परीक्षा कौन से शिफ्ट में आयोजित होगी। इसके साथ ही आपके लिए नीचे टाइम टेबल का पीडीएफ (UP Board 12th Time Table 2027 PDF) का लिंक भी दिया जा रहा है। आप उस पर क्लिक करके डेट शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं।
UP Board 12th Date Sheet 2027
|एग्जाम डेट
|1st शिफ्ट/विषय/टाइम-8:30 से 11:45
|दूसरी पाली/सब्जेक्ट/टाइम:अपरान्ह 2 से 05:15
|05 फरवरी 2027
|-
|हिंदी, सामान्य हिंदी
|08 फरवरी 2027
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काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) प्रथम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|अंग्रेजी
|09 फरवरी 2027
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कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)- प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी -) षष्टम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|नागरिक शास्त्र
|10 फरवरी 2027
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लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) द्वितीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|इतिहास
|12 फरवरी 2027
|काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|जीव विज्ञान, गणित
|13 फरवरी 2027
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शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि अर्थशास्त्र सप्तम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|अर्थशास्त्र
|15 फरवरी 2027
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संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला
|रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र
|16 फरवरी 2027
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कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान अष्ठम् प्रश्न पत्र कृषि भाग-2 के लिये)
|भूगोल
|17 फरवरी 2027
|काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) चतुर्थ प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान
|18 फरवरी 2027
|कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान-नवम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला
|19 फरवरी 2027
|काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) पंचम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|मानव विज्ञान
|20 फरवरी 2027
|उर्दू, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली
|मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र
|22 फरवरी 2027
|सामान्य आधारिक विषय -व्यावसायिक वर्ग के लिये, कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी पंचम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान दशम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिये गृहविज्ञान
|23 फरवरी 2027
|लेखाशास्त्र, वाणिज्य वर्ग के लिये एन०सी०सी०
|पाली, अरबी, फारसी
|24 फरवरी 2027
|कंप्यूटर
|संस्कृत
UP Board Time Table 2027 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइमिंग एवं शिफ्ट
यूपी बोर्ड द्वारा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहेगी वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाओं के लिए टाइमिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगी।
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जनवरी में होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जनवरी 2027 में प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन करवाया जायेगा। प्रायोगिक परीक्षाओं में छात्रों को शामिल होना अनिवार्य है। अगर आप प्रायोगिक परीक्षा को छोड़ देते हैं तो उस विषय में आप फेल हो जायेंगे।
एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त होंगे
बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जनवरी में ही छात्रों के प्रवेश पत्र भी उपलब्ध करवाए जायेंगे। बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र स्कूल में भेजे जायेंगे। इसके बाद सभी छात्र क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर पाएंगे।
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