    UP Board Time Table 2026: यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट डेटशीट कब होगी जारी, जानें संभावित डेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश (UPMSP) की ओर से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल अगले माह में जारी किया जा सकता है। पिछले वर्ष के पैटर्न को मुताबिक एग्जाम का आयोजन फरवरी से मार्च में करवाया जायेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी माह में संपन्न होंगे।

    UP Board Time Table 2026 जल्द ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए डेटशीट जारी होने का इंतजार है ताकी वे अपनी तैयारियों को और तेज कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स एवं पिछले पैटर्न के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल नवंबर माह के अंत तक जारी किया जा सकता है। डेटशीट ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होगी जिसमें विषय के अनुसार परीक्षा की तिथि एवं समय की डिटेल साझा की जाएगी।

    दो शिफ्ट में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं

    यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित करवाई जाती हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएगी।

    प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी माह में होंगे संपन्न

    यूपी बोर्ड की ओर से 10th एवं 12th दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन जनवरी 2026 माह में करवाया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन आपके स्कूल में ही किया जायेगा इसलिए छात्र लगातार अपने स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहें एवं प्रिंसिपल या क्लास टीचर से जानकारी हासिल करते रहें।

    UP Board Time Table

    एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व होंगे जारी

    बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व स्कूल में भेज दिए जायेंगे। इसके बाद सभी छात्र अपने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल या क्लास टीचर से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम के प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी नहीं किये जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को स्कूल से ही एडमिट कार्ड प्राप्त करना होगा।

    पिछले वर्ष इन डेट्स में हुआ था एग्जाम

    पिछले वर्ष यूपी बोर्ड हाईस्कूल ए‍वं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक साथ 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक आयोजित की गई थीं। बोर्ड परीक्षा में 51.37 छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए थे। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित हुआ था।

