    UP Board 12th Exam 2026 Date Sheet: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखें किस दिन होगा कौन-सा एग्जाम

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:16 AM (IST)

    यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी और 12 मार्च, 2026 को समाप्त की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

    UP Board 12th Exam 2026 Date Sheet: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। जो छात्र कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट  upmsp.edu.in पर जाकर कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड करके उसी के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बता दें, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी और यह परीक्षा 12 मार्च, 2026 को कंप्यूटर विषय के साथ समाप्त की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा।

    दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

    यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

    इन डेट्स पर होगी परीक्षा

    यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी, 2026 से सामान्य हिंदी विषय से साथ शुरू होगी और 12 मार्च, 2026 को कंप्यूटर विषय के साथ समाप्त होगी। बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 फरवरी से लेकर 07, 09, 10, 11 और 12 मार्च, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

    इतने छात्र होंगे शामिल

    यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 5230297 छात्र व छात्राओं ने पंजीकरण किया है। इसमें कक्षा 10वीं के लगभग 2750945 छात्र व छात्राओं और कक्षा 12वीं के लगभग 2479352 छात्र व छात्राओं ने पंजीकरण करवाया है।

    प्रायोगिक परीक्षा जनवरी माह से शुरू

    यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी माह से शुरू की जा सकती है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए रोजाना मॉक टेस्ट दें और पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को भी अवश्य हल करें। साथ ही जल्दी रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी अवश्य बनाए। 

