UP Board Scrutiny Result 2023: यूपी 10वीं, 12वीं स्क्रूटिनी रिजल्ट डेट घोषित, 6 जुलाई को जारी होंगे नतीजे

UP Board 10th 12th Scrutiny Result 2023 यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं स्क्रूटिनी रिजल्ट 6 जुलाई 2023 को घोषित किये जाने की घोषणा की है। रिजल्ट घोषित किये जाने की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी गयी है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से अपना रोल नंबर दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकेंगे।

UP Board 10th, 12th Scrutiny Result 2023: 6 जुलाई को घोषित होगा यूपी बोर्ड स्क्रूटिनी रिजल्ट।

UP Board Scrutiny Result 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPUMS) की ओर से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं स्क्रूटिनी एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं का रिजल्ट 6 जुलाई 2023 को घोषित कर दिया जाएगा। इस वर्ष 24 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं स्क्रूटिनी परीक्षाओं में भाग लिया था जिनको अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार था जो अब समाप्त होने वाला है। रिजल्ट 6 जुलाई को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर घोषित किया जायेगा। रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। UP Board 10th, 12th Scrutiny Result 2023: बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने की रिजल्ट तिथि की घोषणा उत्तर प्रदेश बोर्ड हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्क्रूटिनी रिजल्ट की घोषणा से संबंधित जानकारी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने ट्वीट के माध्यम से दी है। उनके ट्वीट के अनुसार कक्षा दसवीं के 3903 छात्र-छात्राओं एवं बारहवीं के 20654 स्टूडेंट्स का रिजल्ट 6 जुलाई 2023 को ऑनलाइन माध्यम से घोषित कर दिया जाएगा। दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाएगा। UP Board Scrutiny Result 2023: इन स्टेप्स से चेक कर सकेंगे नतीजे जिन उम्मीदवारों ने स्क्रूटिनी परीक्षाओं में भाग लिया है वे रिजल्ट चेक करने के लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट की घोषणा के बाद लिंक एक्टिवेट हो जायेगा उस पर क्लिक करें। अब आपको रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा। अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रूटिनी रिजल्ट में प्राप्त अंक होंगे फाइनल आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने स्क्रूटिनी परीक्षा में भाग लिया है उनका फाइनल रिजल्ट स्क्रूटिनी रिजल्ट में प्राप्त अंको को माना जाएगा। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को निरस्त माना जाएगा। रिजल्ट की घोषणा के कुछ दिन बाद बोर्ड की ओर से स्टूडेंट्स की मार्कशीट विद्यालय को उपलब्ध करवा दी जाएगी। छात्र अपने संबंधित स्कूल से मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे।

Edited By: Amit Yadav