UGC NET June 2023 Result 2023: अगस्त में इस तारीख तक आएगा यूजीसी नेट जून रिजल्ट, आंसर-की पर यह है अपडेट

एजुकेशन डेस्क। UGC NET June 2023 Result 2023: यूजीसी नेट आंसर-की आज रिलीज हो सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) 2023 जून सत्र की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आज, 5 या फिर 6 जुलाई, 2023 को जारी कर सकता है। आंसर-की रिलीज होने के बाद कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर चेक कर पाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को आपत्ति उठाने का मौका दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन पर आपत्तियां एकत्र करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए फाइनल आंसर-की और नतीजे जारी किए जाएंगे। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

UGC-NET: NTA plans to start the answer key challenge on the 5th or 6th of July and aims to announce the final results in the second week of August. pic.twitter.com/JnmdloLyhx