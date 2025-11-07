UGC NET DEC 2025: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे केवल आज यानी 07 नवंबर तक ही अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 07 नवंबर निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 10 नवंबर से 12 नवंबर, 2025 के बीच फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।

एप्लीकेशन फीस यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1150 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन पीस 325 रुपये निर्धारित है।