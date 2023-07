UGC NET Answer Key 2023: इस वजह से यूजीसी नेट जून आंसर-की जारी होने में हुई देरी, आज हो सकती है रिलीज

एजुकेशन डेस्क। UGC NET Answer Key 2023: यूजीसी नेट जून आंसर-की राह देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार आज संभव है कि समाप्त हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) आज, 6 जुलाई को यूजीसी नेट जून 2023 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दे। हालांकि, यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने एक ट्वीट करके सूचना दी थी कि एनटीए बीते दिन 05 जुलाई, 2023 या फिर 06 जुलाई से आंसर-की पर आपत्तियां मांगने की योजना बनाई है। इसके साथ ही अगस्त के दूसरे सप्ताह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य है। लेकिन तकनीकी खराबी के चलते प्रोविजनल आंसर-की रिलीज नहीं हो पाई थी। इस संबंध में ताजा जानकारी यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. तेजस पी जोशी ने दी है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि, डियर यूजीसी नेट आवेदकों, कल उत्तर कुंजी एनटीए द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए एनआईसी को सौंप दी गई है, लेकिन यह मैसेज प्राप्त हुआ कि, एनआईसी को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा और इसलिए बहुत प्रयास के बाद भी इसे लाइव नहीं किया गया। तकनीकी टीम काम कर रही है। असुविधा के लिए खेद है।

Dear UGC-NET applicants, yesterday the final answer keys is handed over to NIC by NTA to publish on website, but message received that, NIC faced technical problem & hence not make it live even after lots of afford made. Technical team is working. Apologise for inconvenience