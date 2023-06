UGC NET Answer Key 2023: कभी भी जारी हो सकते हैं यूजीसी नेट जून परीक्षा के आंसर-की, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

UGC NET Answer Key 2023 देश भर से पंजीकृत लाखों उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 13 से 17 जून और फिर 19 से 22 जून तक आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के जून सत्र के लिए प्रोविजिनल आंसर-की जल्द ही जारी किए जाएंगे। एनटीए इसके साथ ही उम्मीदवारों से उनकी आपत्तियों को भी आमंत्रित करेगा।

UGC NET Answer Key 2023 को परीक्षा पोर्टल, ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

UGC NET Answer Key 2023: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के जून 2023 सत्र के दोनों चरणों में सम्मिलित लाखों उम्मीदवारों को लिए महत्वपूर्ण अपडेट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा जून सत्र के लिए आयोजित यूजीसी नेट के प्रोविजिनल आंसर-की जल्द ही जारी किए जाएंगे। एजेंसी द्वारा आंसर-की जारी किए जाने की निश्चित तारीख का एलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले सत्र की परीक्षा के पैटर्न को देखें तो एनटीए द्वारा परीक्षा के आयोजन के एक सप्ताह बाद यानी आज, 30 जून को जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि एनटीए ने परीक्षा का आयोजन 13 से 17 जून और फिर 19 से 22 जून तक किया था। UGC NET Answer Key 2023: आंसर-की पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति ऐसे में जो उम्मीदवार जून सत्र की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वे अपने सम्बन्धित विषय के लिए जारी अनौपचारिक आंसर-की को जल्द ही परीक्षा पोर्टल, ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर विजिट करने के बाद होम पेज पर दिए गए कैंडिडेट कॉर्नर में एक्टिव होने वाले लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर नये पेज पर अपने अप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉग-इन करना होगा। इस प्रकार लॉग-इन के बाद उम्मीदवार आंसर-की देख सकेंगे। साथ ही, दिए गए लिंक से सम्बन्धित प्रश्न के लिए अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकेंगे। UGC NET Answer Key 2023: आपत्तियों की समीक्षा के बाद घोषित होंगे परिणाम उम्मीदवारों से प्राप्त हुई आपत्तियों की समीक्षा एनटीए सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराएगा और किसी प्रश्न के लिए दर्ज कराई गई आपत्ति यदि सही पाई जाती है तो इसके लिए संशोधित आंसर-की जाएंगे। साथ ही, फाइनल आंसर-की के आधार पर एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 रिजल्ट की भी घोषणा करेगा। ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक अपडेट के लिए परीक्षा पोर्टल पर समय-समय पर विजिट करते रहें।

Edited By: Rishi Sonwal