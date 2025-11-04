Language
    एशिया के 100 शीर्ष शिक्षण संस्थानों में पांच IIT, DU और IISC, क्यूएस रैकिंग में अन्य संस्थाओं का हाल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:03 PM (IST)

    एशिया के शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के पांच आईआईटी, आईआईएससी बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, आईआईटी-दिल्ली 59वें स्थान पर है और लगातार पांचवें वर्ष सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान घोषित किया गया है। कुल मिलाकर, 41 भारतीय संस्थान विश्वविद्यालयों के शीर्ष 80 प्रतिशत में शामिल हैं।

    पांच IIT एशिया के टॉप 100 में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एशिया के शीर्ष शिक्षण 100 संस्थानों में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी), बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं।

    मंगलवार को घोषित क्यूएस यूनिवर्सिटी रैकिंग के अनुसार आइआइटी-दिल्ली, आइआइटी-मद्रास, आइआइटी- बांबे, आइआइटी-कानपुर और आइआइटी-खड़गपुर शीर्ष 100 एशियाई संस्थानों की सूची में शामिल हैं।

    IIT -दिल्ली इस वर्ष 59वें स्थान पर रहा। उसे लगातार पांचवें वर्ष सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान घोषित किया गया। लंदन स्थित 'क्यूएस' ने बयान में कहा, क्यूएस व‌र्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैकिंग में सात भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में, 20 संस्थान शीर्ष 200 में और 66 संस्थान शीर्ष 500 में हैं।

    IISC बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल

    पिछले साल की रैकिंग  की तुलना में 36 भारतीय संस्थानों की रैकिंग में सुधार हुआ है, 16 समान रहे और 105 में गिरावट आई है।क्यूएस ने कहा, कुल मिलाकर, 41 भारतीय संस्थान विश्वविद्यालयों के शीर्ष 80 प्रतिशत में शामिल हैं। पीएचडी कर्मियों के मामले में एशिया में भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)