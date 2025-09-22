बिहार में नवरात्र पर छुट्टी के लिए तीन हजार शिक्षकों ने पोर्टल पर दिया आवेदन, विभाग परेशान

नवरात्र में शिक्षा विभाग को छुट्टियों के लिए भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। सामान्य दिनों में भी लगभग दो हजार शिक्षक अवकाश पर रहते हैं लेकिन त्योहारों के समय यह संख्या और बढ़ जाती है। दुर्गा पूजा के लिए अब तक तीन हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। नवरात्र आते ही शिक्षा विभाग के पोर्टल पर काफी संख्या में छुट्टी के आवेदन आए हैं। जिले में कुल 24 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, सामान्य दिनों में 1,500 से दो हजार शिक्षक प्रतिदिन अवकाश पर रहते हैं, जबकि एक हजार शिक्षक दूसरे जगह पर प्रतिनियुक्त हैं और वहीं हाजिरी से बनाते हैं। इसके बावजूद जब त्योहार का समय आता है तो शिक्षकों का बड़ी संख्या में छुट्टी का आवेदन आने लगते हैं। दुर्गा पूजा को देखते हुए अब तक विभाग को तीन हजार से अधिक छुट्टी के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्योहार में शिक्षकों की हो जाती कमी सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी 29 से दो अक्टूबर तक घोषित हैं। जिले में एक हजार ऐसे शिक्षक हैं, जो 22 सितंबर से छुट्टी का आवेदन दे चुके हैं। छुट्टी का कारण दुर्गा पूजा का पाठ बताया गया है। ज्यादातर आवेदन दूरदराज से स्कूल आने वाले शिक्षकों का है।

वेतन को लेकर भी आ रही शिकायत वेतन को लेकर शिक्षक पोर्टल पर शिकायत कर रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, कुछ शिक्षकों ने शिकायत की कि उनका वेतन नियमित नहीं हुआ है। इसमें सबसे अधिक नवनियुक्त शिक्षक शामिल हैं। हालांकि, वेतन का मामला विभागीय स्तर पर निपटाया जा रहा है। महेंद्रू अंचल के एक स्कूल के प्रधान शिक्षक ने बताया कि दुर्गा पूजा, छठ -दीपावली और होली के समय पर शिक्षकों की बहुत कमी हो जाती है। दूरदराज के अधिकांश शिक्षक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। स्थानीय शिक्षक के सहारे स्कूल संचालित किए जाते हैं। कुछ शिक्षकों को चुनाव कार्य में बीएलओ के रूप में लगाया गया है।