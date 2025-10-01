केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की दी मंजूरी, 5,863 करोड़ रुपये होंगे खर्च

केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से देशभर के 17 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। यह विद्यालय जिन जिलों में पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं थे के अलावा आकांक्षी जिलों वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में ओपन होंगे। इसके लिए 5863 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जायेगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के छात्रों एवं उनके अभिभाकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) को खोलने की मंजूरी प्रदान की है। यह विद्यालय 17 राज्यों के साथ ही केंद्रशासित प्रदेशों में खोले जायेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अश्विनी वैष्णव (AshwiniVaishnaw) की ओर से यह जानकारी ऑफिशियल X हैंडल पर साझा कर प्रदान की गई है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक यह कदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने और छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कहां खुलेंगे नए विद्यालय केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 57 विद्यालय निम्न जगहों पर खोलें जायेंगे- जिन जिलों में पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं थे: 20 नए विद्यालय

आकांक्षी जिलों में: 14 विद्यालय

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में: 4 विद्यालय

पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में: 5 विद्यालय

17 राज्य एवं केंदशासित प्रदेश होंगे कवर 5,863 करोड़ रुपये होंगे खर्च अश्विनी वैष्णव की ओर इस दी गई डिटेल के मुताबिक इन नए विद्यालयों से 87000 स्टूडेंट्स अफोर्डेबल एवं हाई उच्च क्वालिटी वाली शिक्षा हासिल कर पाएंगे। इससे 4600 एडिशनल टीचर पोस्ट भी भरी जाएंगी। इस योजना को पूरा करने के लिए 5,863 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किये जायेंगे।